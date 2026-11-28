Beşiktaş'ın olaylı Hapoel zaferinde Filistin'e destek veren pankart nedeniyle Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarlarına müdahalesi, uluslararası basında geniş yer buldu. AP, The Guardian, AFP, BBC ve Avrupa'nın önde gelen spor gazeteleri yaşananları farklı başlıklarla okuyucularına aktardı.

BBC SPORT (İNGİLTERE): "Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Be'er-Şeva ile oynadığı Avrupa Ligi maçında Filistin yanlısı bir pankart açan Beşiktaş taraftarlarına karşı Gürcistan polisinin 'kabul edilemez' eylemlerini şiddetle kınadı."

SPORT1 (ALMANYA): "Sandalyeler havada, taraftarlar sedyelerde."

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): "Gürcü yetkililerin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesinin ardından hakem takımları soyunma odasına gönderdi."

AFP (FRANSA): "Türkiye'nin dört bir yanından Beşiktaş'a destek mesajları geldi. Kulübün ezeli rakipleri G.Saray ve F.Bahçe ile Trabzonspor da yaşanan olayları kınayarak siyah-beyazlı kulüple dayanışma mesajı yayımladı."