Dev derbide gözler kalecilerde olacak. Beşiktaş'ın kalesini Alman Alexander Nübel'in, koruması bekleniyor. Süper Lig'de 12 hafta sonunda Beşiktaş, 25 puanla 3. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, kalesinde 14 gol gördü. Kara Kartal'ın Alman devi Bayern Münih'ten transfer ettiği 30 yaşındaki, 1.93 boyundaki Nübel, Beşiktaş'ta oynadığı 22 maçın 9'unda gol yemedi. Alman eldiven, ligde 12 maçın 4'ünde gol yemezken, 8 maçta kalesinde 14 gol gördü.
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