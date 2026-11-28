Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Galatasaray derbisindeki en büyük kozu Sırp golcü Dusan Vlahovic olacak. Siyah-beyazlıların ligde oynadığı 12 karşılaşmanın 10'unda görev alan 26 yaşındaki Vlahovic; 11 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Yıldız santrfor, özellikle son haftalardaki performansıyla dikkati çekti. Son 3 haftada sırasıyla Kasımpaşa karşısında 1, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarında üst üste 2'şer kez ağları sarsan Vlahovic, golcü kimliğini bir kez daha ortaya koydu. Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla derbi galibiyetinde başrol oynayan Vlahovic, büyük maç performansını Galatasaray karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Kadıköy'de oynanan zorlu mücadelenin 73. dakikasında sahneye çıkarak takımına 2-1'lik galibiyeti getiren Vlahovic, Dolmabahçe'de sarı-kırmızılıları da boş geçmek istemiyor.