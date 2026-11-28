Futbol Direktörü Önder Özen de havalimanı çıkışında konuştu. UEFA'nın soruşturmasıyla ilgili Önder Özen, "Tüm dökümanları, görüntüleri UEFA'ya ilettik. Hukuk Kurulumuz değerlendirmeye aldı. Sahadaki UEFA yetkilileriyle görüştük. Çok büyük bir şey beklemiyoruz. Aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz, dillendirmek istemiyoruz. Orantısız güç bizim taraftarımıza kullandı. Mağduriyeti biz yaşadık. Yerel kolluk da bölüm bölüm çok yardımcı olamadı. Emniyet Müdürü yardımcı oldu ama geri kalan yerel makamlardan yeteri kadar destek alamadık" dedi. Önder Özen, Galatasaray derbisinin ertelenmesi için bir taleplerinin olup olmayacağına ilişkin soruya, "Derbinin ertelenme konusunu daha önce söyledim. Bahane yok. Devam" cevabını verdi.

'DERBİ İÇİN TEK BİR GÜN VAR'

Önder Özen, yoğun takvime değindi. Özen, "Derbiye hazırlanmak için sadece bir günümüz olacak. Bunun üstesinden gelebilecek bir karaktere sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim" diye umut dağıttı.