Ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Newcastle United'ın İngiliz orta saha oyuncusu Joe Willock'u yeniden transfer listesine aldı. Yaz döneminde de 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan siyah-beyazlı yönetim, bu kez transferi sonuçlandırmakta kararlı. Beşiktaş'ın ocak ayında Willock için temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor.

SERDAL ADALI'DAN JOE WILLOCK AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Joe Willock transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

İngiliz futbolcuyla ocak ayından itibaren görüşme haklarının bulunduğunu belirten Adalı, transfer konusunda umutlu olduklarını dile getirmişti. Willock'un teknik heyetin istediği isimlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Adalı, alternatif oyuncularla da temasların sürdüğünü açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN OCAK AYINDA YOĞUN MESAİ

Siyah-beyazlıların, Joe Willock transferinde aralık ayının ortasından itibaren hareketliliği artırması planlanıyor. Yönetim, 1 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde İngiliz orta saha oyuncusuyla ilgili süreci ilerleterek transferde önemli bir aşamaya ulaşmayı amaçlıyor.

JOE WILLOCK'UN SEZON PERFORMANSI

Newcastle United formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 3 kez havalandırırken 2 de asist yaptı. Toplam 5 gole doğrudan katkı sağlayan Willock, Beşiktaş'ın orta saha takviyesi için üzerinde durduğu isimler arasında yer alıyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ocak ayında İngiliz futbolcunun transferi konusunda yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.