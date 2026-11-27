Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva macını Gürcistan'da oynadı. Ancak maçın ilk yarısında işgalci İsrail'i protesto eden ve Filistin bayrağı açan Beşiktaşlı tribünlere Gürcistan polisi insanlık dışı saldırılarda bulundu. Bu saldırılardan sonra ortalık karıştı. Siyah-beyazlı futbolseverlere uygulanan orantısız şiddetin ardından başta Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor olmak üzere; tum kulüplerimiz; Beşiktaş'a destek mesajları paylaştı. Türkiye tek yürek oldu.

GALATASARAY: "Türk takımlarının uluslararası musabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları onunde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA, kuluplerimize yonelik eşitlik ilkesinden uzak, cifte standart iceren uygulamalarından artık vazgecmelidir! Gurcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yonelik guvenlik guclerinin orantısız mudahalesini de şiddetle kınıyoruz. Galatasaray olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara gecmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

FENERBAHÇE: "Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak goren her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yonelik orantısız guc kullanımı kabul edilemez. Fenerbahce Spor Kulubu olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yonelik her turlu haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tum taraftarlara gecmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İsrail takımlarıyla karşılaşacak tum kuluplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz."

TRABZONSPOR: "Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, ic saha maclarını kendi ulkelerinde ve kendi taraftarları onunde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz. UEFA'nın bu konudaki cifte standart iceren kararlarını doğru bulmuyoruz. Bununla birlikte, Gurcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yonelik guvenlik guclerinin orantısız mudahalelerini şiddetle kınıyoruz. Turk futboluna ve taraftarlarımıza yonelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur."

SAMSUNSPOR: "Gurcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yonelik gercekleştirilen orantısız mudahaleyi şiddetle kınıyoruz."

BAŞAKŞEHİR: "Gurcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yonelik guvenlik güclerinin orantısız mudahalesini şiddetle kınıyoruz."

BURSASPOR: "Gurcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yonelik gercekleştirilen orantısız mudahaleleri şiddetle kınıyor, yaşanan olayların sporun evrensel değerleriyle bağdaşmadığını vurguluyoruz. 'Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun."

GÖZTEPE: "Goztepe Spor Kulubu olarak Beşiktaş camiasının ve bu mudahaleye maruz kalan Beşiktaş taraftarlarının yanındayız."

KASIMPAŞA: "Gurcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yonelik orantısız mudahaleyi şiddetle kınıyor, yaralanan taraftarlara gecmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş camiasının yanındayız."

GAZİANTEP: "Hangi takımın formasını taşıdığından bağımsız olarak, vatandaşlarımıza yonelik her turlu saldırının karşısındayız."

KONYASPOR: "Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına orantısız guc uygulanması kabul edilemez."

KOCAELİ: "Turk futboluna ve taraftarlarımıza yonelik haksızlıklar karşısında dayanışma icinde hareket etmek hepimizin sorumluluğudur."

GENÇLERBİRLİĞİ: "Beşiktaş'ın yanındayız. Bu elim hadiseyi uzuntuyle karşılıyoruz."

ÇORUM: "Yaşananlar, tarih boyunca mazlumun yanında yer almış Turk milletinin vicdanında kabul edilemez."

ALANYASPOR: "Polis mudahalesini şiddetle kınıyoruz."

AMED: "Beşiktaş'ın taraftarlarına yonelik polis mudahalesini kabul edilemez."

Ç. RİZE: "Beşiktaş taraftarına uygulanan orantısız guc kabul edilemez."

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

TFF, Gurcistan'da Beşiktaş taraftarının maruz kaldığı olaylar sonrasında resmi sitesinden şu acıklamayı yaptı: "UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın Gurcistan'da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşma oncesinde ve sırasında, Beşiktaşlı taraftarlarımıza yonelik stadyum icerisinde ve dışında gercekleştirilen kabul edilemez tutum, davranış ve mudahaleleri en guclu şekilde kınıyoruz. Taraftarlarımızın guvenliğini tehlikeye atan, temel hak ve ozgurluklerini hedef alan bu tur davranışlar karşısında sessiz kalınması da soz konusu olamaz. TFF olarak surecin sonuna kadar takipcisi olacağımızı acıkca ilan ediyoruz. Başta UEFA nezdinde olmak uzere gerekli tum girişimlerin yapılması ve sorumluların hesap vermesi icin ulusal ve uluslararası platformlarda kararlılıkla hareket edeceğiz."

BEŞİKTAŞ'IN YANINDAYIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gurcistan'da siyah-beyazlı taraftarların maruz kaldığı insanlık dışı muamele sonrasında buyuk tepki gosterdi: "Beşiktaş camiamızın yanındayız! Bu akşam Gurcistan'da guvenlik guclerinin Beşiktaş taraftarlarımıza yonelik orantısız mudahalesini şiddetle kınıyorum. Sporun evrensel değerleriyle bağdaşmayan her turlu ayrımcılığın ve adaletsizliğin karşısındayız. Türk sporunun ve taraftarlarımızın haklarını her platformda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." Bakan Bak ayrıca, Gurcistan spor bakanı Gogoladze ile goruşerek, taraftarların ulkeye guvenle donmesi icin sureci yakından takip etti.

ŞİDDETLE KINIYORUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Beşiktaş taraftarının maruz kaldığı saldırılar sonrasında siyah-beyazlılara destek verdi ve "Gurcistan'da oynanan Avrupa Ligi karşılaşması sırasında Filistin bayrağı acan Beşiktaşlı taraftarlarımıza yonelik gercekleştirilen şiddet olaylarını kınıyorum. Dunyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızın hak ve hukuklarının korunması icin gerekli tum girişimlerde bulunmayı kararlılıkla surdureceğiz" acıklamasını yaptı.