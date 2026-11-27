Transferde resmi açıklama! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
İsmi transfer iddialarında daha önce hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Brahim Diaz hakkında Real Madrid'de resmi transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray haberleri (BJK FB GS SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 15:38
Real Madrid, daha önce milli futbolcumuz Arda Güler ile 2032'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
Eflatun-beyazlılar, Arda'nın ardından Aurélien Tchouameni'nin sözleşmesine de 2032 yılına kadar uzatmıştı.
Real Madrid, son olarak Brahim Diaz ile 2031 yılına kadar sözleşme uzattığını duyurdu.
Brahim Diaz'ın ismi transferde adı daha önce hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılmıştı.
İspanyol devinin resmi sosyal medya hesabından konuya dair yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Real Madrid CF ve Brahim Díaz, oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaştılar ve oyuncumuz 30 Haziran 2031 tarihine kadar kulüple bağlı kalacak.
Brahim, 2019 yılında 19 yaşındayken Real Madrid'e geldi. Formamızla geçirdiği altı sezonda 173 maça çıktı ve 7 kupa kazandı: 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası.
Fas Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, bugüne kadar 36 maçta 15 gol kaydetti. 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda gol krallığı unvanını elde etti."
Transfermarkt verilerine göre Brahim Diaz'ın güncel piyasa değeri 35 milyon Euro.
27 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasını şimdiye kadar 173 maçta giyerken 22 gol 34 asistlik katkı sağladı.
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