Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada, Başkan Serdal Adalı ile görüşme gerçekleştirerek süreci yakından takip ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 06:50
GÜRCİSTAN'DA yaşanan olaylardan sonra Beşiktaş kulübü bir açıklama yayımlayıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer- Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı müsabaka öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza karşı orantısız güç kullanan güvenlik güçlerini şiddetle kınıyor, yaşanan olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Güvenlik güçlerinin taraftarlarımıza uyguladığı orantısız güçle ilgili olarak UEFA nezdinde girişimlere başlandığını duyurur, her bir taraftarımız ülkemize sağ salim dönene kadar sürecin yakından takipçisi olacağımızı belirtiriz. Başkanımız Serdal Adalı ile bir görüşme gerçekleştiren ve süreci yakından takip ettiğini ifade ederek camiamıza ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunar; dayanışma örneği sergileyerek kulübümüze ve taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten güzide kulüplerimize teşekkür ederiz.