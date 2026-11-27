Gürcistan'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında olayların başlangıcı polisin sert ve orantısız müdahalesiyle başladı. Gürcü polisi hem stat dışında bulunan hem de tribünlerdeki yerlerini alan taraftarlara sert müdahalelerde bulundu. Saha dışında güvenlik güçleri bir Beşiktaş taraftarına yumruk atarken ardından biber gazı sıkmaya başladı. Tribünlerde de benzer görüntüler vardı. Polisler, Türk futbolseverlerin üzerine giderek her yeri biber gazına boğdu. Bazı taraftarlar hemen stat dışında hastanelere götürülürken, insanlar nefes almakta güçlük çekti. Ayrıca tribünlerde açılan Filistin bayrağına da müdahale eden polisler, büyük bir tepki gördü. Polisin sert ve orantısız gücü yaralanmalara sebep oldu. Yaşanan bu arbede, maçın yaklaşık yarım saat durmasında da en önemli etken oldu. Polisler tribünleri terk ettikten sonra Beşiktaşlı taraftarlar da sakinleşti ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Bütün Türkiye, Beşiktaş'a desteğini gösterdi.