UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, israil ekibi Hapoel Beer- Sheva'yla Gürcistan'da karşılaştı.

Karşılaşma, 25. dakikada yaşanan tribün olayları nedeniyle yaklaşık yarım saat durdu ve ardından yeniden başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında kaleci Doğan Alemdar, ilk 17 dakikada yaptığı 4 kurtarışla maça damga vurdu. Siyah- beyazlılarda, 20'de Cerny'nin gollük vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı. 45+4'te ise kazandığımız penaltıda kaptan Orkun Kökçü, kaleciyi geçemedi ve ilk yarı golsüz bitti.

OLAITAN'DAN 8 GOL KATKISI

İkinci yarıda bambaşka bir Kara Kartal vardı. 67'de Orkun'un ortasında Yasin'in kafa vuruşunda kaleci topu çıkarmayı başardı. Ardından topu önünde bulan Yasin, bir kez daha şutunu çekti ancak top bu sefer de üst direkten geri döndü. 75'te Olaitan'la golü bulduk. Defanstan seken topun gelişine füze gönderen Beninli 10 numara, ağları sarstı.

Olaitan, Avrupa'da 3 gol, 5 asiste ulaşıp yıldızlaştı. 90'da ise Vlahovic-Orkun paslaşmasında kaptan skoru 2-0 yaptı.

90+3'te East'in golü ise sadece skor tabelasını değiştirdi.

"TÜRKİYE OLARAK HEP BİRLİKTE KAZANDIK"

Beşiktaş, Hapoel zaferini ardından, "Türkiye olarak hep birlikte kazandık!" paylaşımı yaptı ve bu paylaşımına Türk bayrağı emojisi de ekledi. Siyah-beyazlıların bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

BAŞKAN SERDAL ADALI: Çocuklar havada da panik yaşadılar. Sonradan Rize'ye indik. Sonra otobüsle buraya geldik. Sonu iyi oldu. Maceralı bir galibiyet oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum.

Bu akşam burada kalacağız, yarın döneceğiz. Galatasaray derbisi iyi bir maç olacak. İnşallah çocuklar ellerinden geleni yapacaklar ve istediğimiz 3 puanı alacaklar. TFF ile görüşerek önlem alınmasını isteyeceğiz.

İsrail takımlarının kurada bize çıkması da... UEFA'ya gittiğimde bunu görüşeceğim, bu sıkıntıları tekrar yaşamamak üzere.

ORKUN KÖKÇÜ: Penaltı kaçırdım, insan üzülüyor ama bir yerden sonra unutman lazım. Bu 2 gün başıma ne gelebiliyorsa geldi ama çok şükür golle tamamladım. Onun için Dusan'a teşekkür etmek istiyorum.

Aramızdaki şey çok güçlü bence.

Onun parlamasını istiyorum, o da aynısını istiyor. Benim için golü hazırladı.

Teşekkür ederim ona. Taraftarımızı, vatandaşlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu maç bizim için milli bir mesele oldu. Umarım herkesi gururlandırabilmişizdir.

VİNCENZO İTALİANO: Buraya nasıl koşullarda geldiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Kolay olmadı. Bütün bunlara karşı gelerek bugün galibiyeti hak ettik. Bu zorluklarla baş ettik. Önümüzde büyük bir derbi var. Hepimiz inançlıyız, hazırlıklara başlayacağız.

17 DAKİKADA 4 KURTARIŞ

Beşiktaş'ta Nübel'in yerine kaleye geçen Doğan Alemdar, maçın ilk 17 dakikasında yaptığı 4 kurtarışla yıldızlaştı.

Beşiktaş'ın sezon başında aldığı kaleci Doğan Alemdar, siyah-beyazlılarda ilk resmi maçına Hapoel Beer Sheva karşısında çıktı. 24 yaşındaki milli eldiven, Nübel'in yerine ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş'ın Hapoel maçına Doğan Alemdar, damga vurdu. Doğan Alemdar, maçın ilk 17 dakikasında yaptığı 4 kritik kurtarışla kalesinde devleşti. İtaliano, maç öncesinde Doğan Alemdar'ın ilk 11'de görev alacağını açıklamış ve genç kaleciye duyduğu güveni dile getirmişti.

ITALIANO'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

Vincenzo taliano, son Konya maçına göre ilk 11'de 8 değişikliğe gitti. 8 saatlik zorlu yolculuk sonrası böyle bir rotasyona gittiğini belirten İtaliano, kaleci Nübel'in yerine Doğan, sakat Agbadou'nun yerine Emirhan, Murillo ve Rıdvan'ın yerine beklerde Taylan ve Ouattara, Trossard, Poku ve Vlahovic'in yerine Cerny, İlhan ve Oh'u görevlendirdi.

ASLAR 59'DA OYUNA GİRDİ

Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Hapoel karşılaşmasında zorunlu olarak rotasyona gittiği Beşiktaş'ta as futbolcularına ikinci yarıda görev verdi. İtalyan teknik adam, 59. dakikada üç oyuncuyu birden değiştirdi. Oh'un yerine Dusan Vlahovic, Ndidi'nin yerine Junior Olaitan ve İlhan Fakılı'nın yerine de Leandro Trossard oyuna dahil oldu.

OFSAYTA DÜŞTÜK

Beşiktaş'ın gol makinesi Dusan Vlahovic, Hapoel'e de golünü attı ancak geçerli sayılmadı.

Sırp yıldız, karşılaşmanın 79. dakikasında müthiş bir aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı ancak ofsayta takıldı. VAR kontrolünün ardından hakem ofsayt kararı verdi.

KAPTAN ORKUN TARİH YAZDI

Beşiktaş'ta zaferi ilan eden golü ağlara gönderen Orkun Kökçü, tarihi bir başarıya da imza attı. 25 yaşındaki yıldız maestro, Avrupa kupaları tarihinde Beşiktaş formasıyla bir sezonda beş gole ulaşan ilk Türk futbolcu oldu.