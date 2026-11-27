UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile soykırımcı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan maçta, Beşiktaşlı oyuncu ve taraftarların Filistin halkıyla sergilediği dayanışmaya teşekkür amacıyla Gazze'de çizim yapıldı.

Gazze kentinin kuzeyinde bulunan Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bir duvara resmedilen çalışmada; Filistin bayrağı açarak ve elini başına götürerek gerçekleştirdiği sembolik hareketle İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara tepki gösteren Beşiktaşlı oyuncu Kassoum Ouattara'nın portresine yer verildi. Çizimde ayrıca Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş arması da resmedildi.