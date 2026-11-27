Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5'inci haftasında Gürcistan'da oynanan mücadelede Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar yurda dönmeye hazırlanırken kafileyi taşıyacak uçağın henüz kalkmadığı ve gecikme yaşandığı açıklanmıştı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Batum Havalimanı'nda etkili olan yoğun rüzgâr nedeniyle uçağımız henüz kalkış gerçekleştirememiştir. Hava koşullarına bağlı olarak yaşanan gecikmeyle ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz." İfadelerine yer verilmişti.

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak gecikmeli de olsa İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Siyah-beyazlı ekip memlekete döndü.