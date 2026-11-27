UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, 5. hafta mücadelesinde Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle üç puana uzanan siyah-beyazlılar, ilk 8 yarışında önemli bir avantaj yakaladı. Peki, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde kaç puanı var? Beşiktaş ilk 8'e kalabilir mi, üst tura nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Rakip fileleri 13 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 9 gol gördü. Kartal, 10 puan ve +4 averajla beşinci haftayı 7. sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE ÜST TURA ÇIKABİLİR Mİ?

Beşiktaş'ın hem doğrudan son 16 turuna yükselme hem de play-off oynama ihtimali bulunuyor. Siyah-beyazlılar henüz tur atlamayı garantilemese de mevcut konumuyla önemli bir avantajı elinde bulunduruyor.

Avrupa Ligi'nin statüsüne göre;

İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

9-24. sıradaki takımlar play-off oynuyor.

25-36. sıradaki takımlar organizasyona veda ediyor.

BEŞİKTAŞ İLK 8'E KALABİLİR Mİ?

Beşiktaş, kalan Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia karşılaşmalarını kazanması halinde 19 puana ulaşarak ilk 8'i matematiksel olarak garantileyecek.

İki galibiyet ve bir beraberlikle 17 puana ulaşılması da doğrudan son 16 yolunda büyük avantaj sağlayacak. Bu durumda diğer karşılaşmaların sonuçları ve averaj belirleyici olabilecek.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ TUR ATLAMA SENARYOLARI

3 galibiyet: 19 puan

2 galibiyet, 1 beraberlik: 17 puan

2 galibiyet, 1 mağlubiyet: 16 puan

1 galibiyet, 2 beraberlik: 15 puan

1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet: 14 puan

1 galibiyet, 2 mağlubiyet: 13 puan

3 beraberlik: 13 puan

2 beraberlik, 1 mağlubiyet: 12 puan

1 beraberlik, 2 mağlubiyet: 11 puan

3 mağlubiyet: 10 puan

Beşiktaş, 16 puana ulaşması halinde mevcut puan tablosuna göre ilk 24'te yer almayı garantileyecek. Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi ise play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselmek olacak.

BEŞİKTAŞ İLK 8 İÇİN KAÇ PUAN ALMALI?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda ilk 8 barajı 14, 2025-2026 sezonunda ise 16 puan olarak gerçekleşmişti. Bu sezon Beşiktaş'ın 17 puana ulaşması, geçmiş sezonlar dikkate alındığında ilk 8 yolunda güçlü bir avantaj sağlayacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KALAN MAÇLARI

10 Aralık 2026 Perşembe

23.00 | Bayer Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak 2027 Perşembe

20.45 | Beşiktaş-Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027 Perşembe

23.00 | Omonia-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 4-1 Marsilya

Hoffenheim 2-3 Beşiktaş

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace

Celtic 3-2 Beşiktaş

Beşiktaş 2-1 Hapoel Beer Sheva

UEFA AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU (27 KASIM 2026)

Bournemouth – 15 puan Juventus – 13 puan Ferencvaros – 13 puan Bayer Leverkusen – 12 puan Benfica – 12 puan Union Saint-Gilloise – 11 puan Beşiktaş – 10 puan NEC Nijmegen – 10 puan Olympiakos – 10 puan AZ Alkmaar – 9 puan

Beşiktaş'ın kalan rakiplerinden Bayer Leverkusen ve Union Saint-Gilloise'ın da ilk 8 içerisinde bulunması, bu iki karşılaşmanın önemini artırıyor. Kara Kartal, doğrudan rakiplerini mağlup ederek sıralamada önemli bir avantaj yakalayabilir.