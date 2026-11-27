Bütün Türkiye tek yürek oldu ve Beşiktaş'ın işgalci İsrail'in temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maça kilitlendi. Gürcistan'a binlerce taraftarımız akın ederek mücadeleyi yerinde izlerken, milyonlar ise TV başında nefeslerini tuttu ve Beşiktaş'ı destekledi. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan temsilcimiz, her türlü provokasyona rağmen saha dışına çıkmadı ve ülkemizi sevince boğdu. Olaylar UEFA'nın adaletsizliği ve Gürcistan polisinin sert müdahaleleri ile başladı. Mücadelenin 25. dakikasında siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünde yaşanan gerginlik üzerine Gürcistan polisi biber gazıyla müdahalede bulundu.

DEFALARCA ANONS YAPILDI

Gazdan etkilenen bazı taraftarlara statta hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale ederken, stadyum hoparlörlerinden Beşiktaşlı taraftarlara sakin olmaları yönünde anons yapıldı. Olayların yaşandığı sırada Beşiktaşlı futbolcular tribünlerin önüne giderek taraftarlarla konuştu ve sakin olmaları yönünde telkinde bulundu. Gerginliğin devam etmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Morten Krogh, mücadeleyi durdurarak yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti. Her iki takım futbolcuları da hakem heyetinin ardından soyunma odasına yöneldi. 35 dakika duran maç kaldığı yerden devam ederken, Beşiktaş aldığı galibiyetle işgalci İsrail'e gereken dersi sahada verdi.

OYUNCULAR ELİNİ UZATMADI!

Beşiktaşlı futbolcular, soykırımcı İsrail'in takımı Hapoel Beer Sheva'lı oyunculara gereken tepkiyi gösterdi. Karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen seremonide siyah-beyazlı futbolcular, İsrail ekibinin oyuncuları ile tokalaşmadı ve el uzatmadı. Kaptan Orkun Kökçü de maç öncesinde hakemlerle birlikte gerçekleştirilen fotoğraf çekimine dahil olmadı.

UEFA'YA TEPKİ GÖSTERİLDİ

İsrail takımlarıyla oynadığı maçlarda ev sahibi avantajını kullanamayan temsilcilerimiz, UEFA'nın uyguladığı çifte standarda tepki gösteriyor. Savaş nedeniyle Rus takımlarının turnuvalardan dışlanması, ancak aynı tarifenin İsrail ekiplerine uygulanmaması nedeniyle UEFA'ya büyük bir tepki var.

SINIR KAPISINA BÜYÜK YIĞILMA

Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı karşılaşmaya saatler kala siyah-beyazlı taraftarlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Çok sayıda taraftar Gürcistan'a geçmek için Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'na geldi. Karşılaşmaya saatler kala sınır kapısında büyük yoğunluk oluştu.

FİLİSTİN BAYRAKLI KUTLAMA

Beşiktaş'ın yıldızı Kassoum Ouattara, mücadele bitiminde Filistin Bayrağını alarak kutlamalara katıldı. Fildişili oyuncu bayrağı, UEFA yazısının üzerine bıraktı.