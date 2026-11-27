Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde siyah-beyazlı kulüp, merakla beklenen bilet fiyatlarını ve satış takvimini açıkladı. Derbiyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler ise bilet satın alma koşullarını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş-Galatasaray bilet satışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Beşiktaş-Galatasaray bilet fiyatları ne kadar? İşte 2026 derbi bilet fiyatları ve merak edilenler...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY BİLET SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın 26 Kasım Perşembe günü yaptığı resmi açıklamaya göre Galatasaray derbisinin biletleri iki aşamalı olarak satışa sunulacak.

Öncelikli satış: 27 Kasım 2026 Cuma – 15.00

Genel satış: 28 Kasım 2026 Cumartesi – 15.00

BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri, 27 Kasım Cuma günü saat 15.00 ile 28 Kasım Cumartesi günü saat 14.59 arasında öncelikli bilet satın alma hakkından yararlanabilecek.

Ön satış kapsamında taraftarlara ayrılan biletler sınırlı sayıda olacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY BİLET FİYATLARI 2026

Siyah-beyazlı kulübün açıkladığı fiyatlara göre derbinin en ucuz bileti 2 bin 950 TL olurken en pahalı bilet ise 100 bin TL olarak belirlendi.

Loca koltuk: 100.000 TL

VIP 100: 55.000 TL

VIP 101-126: 50.000 TL

1. Kategori: 18.950 TL

2. Kategori: 16.750 TL

3. Kategori: 14.950 TL

4. Kategori: 12.000 TL

5. Kategori: 10.500 TL

6. Kategori: 8.750 TL

7. Kategori: 3.250 TL

8. Kategori: 2.950 TL

415-416 Blok: 9.950 TL

414-417 Blok: 8.750 TL

413-418 Blok: 7.500 TL

Misafir tribünü: 2.950 TL

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY BİLETLERİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Kara Kartal+ üyeleri, BJK SuperApp üzerinden Passo hesaplarına giriş yaparak öncelikli satıştan yararlanabilecek.

Genel satış döneminde taraftarlar, passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden bilet satın alabilecek. Tüpraş Stadyumu'ndaki gişelerde ise bilet satışı gerçekleştirilmeyecek.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNDE BİLET SATIŞ ŞARTLARI NELER?

İl Güvenlik Kurulu kararı ve Beşiktaş'ın açıklaması doğrultusunda ev sahibi tribünleri için uygulanacak kurallar şöyle:

Taraftarlar yalnızca kendi adlarına bir bilet alabilecek.

Beşiktaş logolu Passo kartı zorunlu olacak.

Karşılaşmaya son 24 saat kala da kart sınırlaması devam edecek.

30 Kasım 2024 itibarıyla Galatasaray logolu Passo kartını iptal eden taraftarlar, ev sahibi tribünleri için bilet alamayacak.

Satın alınan biletler başka kişilere transfer edilemeyecek.

Kombineler yalnızca Beşiktaş kulübüne devredilebilecek.

GALATASARAY DEPLASMAN BİLETİ NE KADAR, NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray taraftarlarına ayrılan misafir tribününün bilet fiyatı 2 bin 950 TL olarak belirlendi. Sarı-kırmızılı taraftarlara yönelik ayrı bilet satış takvimi ise henüz duyurulmadı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Dev karşılaşmaya Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.