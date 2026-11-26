Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Konyaspor galibiyetleriyle çıkış yakalayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne kilitlendi. Siyah-beyazlı ekip lig etabının 5'inci haftasında bu gece Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek. Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek.

7 PUANLA 8'İNCİ SIRADA

Mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, topladığı 7 puanla haftaya 8'inci basamakta girdi. Vincenzo Italiano'nun talebeleri kazanarak hem ilk 8 iddiasını güçlendirmeyi hem de galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Lig etabında oynadığı 4 müsabakada 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Hapoel Beer Sheva 1 puanla 33'üncü sırada yer alıyor.

DUSAN VLAHOVIC YEDEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Hapoel Beer Sheva karşısında Galatasaray derbisini düşünerek kadroda önemli rotasyon yapması bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi sınavlarında Hyeon-Gyu Oh'a görev veren 48 yaşındaki İtalyan teknik adamın son haftalarda müthiş form yakalayan Dusan Vlahovic'i kulübede oturtacağı öğrenildi. Rıdvan Yılmaz'ın yerine sol bekte Kassoum Ouattara, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emmanuel Agbadou'nun yerine savunmanın göbeğinde Tiago Djalo görev yapacak. Konyaspor deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü siyah-beyazlı takımın en önemli kozu olacak.

PLAY-OFF YÜKÜNDEN KURTULACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8 sıra içerisinde tamamlamayı çok önemli görüyor. Siyah-beyazlı takım bu hedefi gerçekleştirdiği takdirde 2 maçlık ek yükten kurtulacak ve son 16 turuna doğrudan adını yazdıracak. Aksi takdirde şubat ayında yoğun fikstüre 2 maç daha eklenecek.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

10 Aralık 2026 Saat: 23.00 B. Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak 2027 Saat: 20.45 Beşiktaş-Union SG

28 Ocak 2027 Saat: 23.00 Omonya-Beşiktaş

SHEVA İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile tarihinde 3'üncü kez kozlarını paylaşacak. Rakibiyle daha önce 2016-2017 sezonunda karşılaşan Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail ekibini deplasmanda 3-1, Dolmabahçe'de ise 2-1 mağlup etti.

RİZE'DEN BATUM'A GEÇTİLER

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, Gürcistan hava sınırlarında birkaç tur attıktan sonra hava koşullarının elverişli olmaması nedeniyle Batum'a iniş yapamadı. Daha sonra Rize-Artvin Havalimanı'na inen siyah-beyazlılar buradan karayoluyla Batum'a geçti. Teknik direktör Italiano'nun basın toplantısı iptal edildi.

MACCABI'YE GOL YAĞDIRDI

Beşiktaş, İsrail takımlarına karşı en farklı galibiyetini 2011-12 sezonunda Maccabi Tel-Aviv önünde aldı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında İstanbul'da ağırladığı rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla geçti. Dolmabahçe'deki maçta Beşiktaş'ın gollerini Almeida (2), Mehmet Aurelio, Egemen ve Edu kaydetmişti.

MARSİLYA VE HOFFENHEİM'İ MAĞLUP ETTİ

Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris'i eleyerek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdıran Beşiktaş, Dolmabahçe'de Marsilya'yı 4-1 mağlup etti ve lig aşamasına müthiş başladı. Hoffenheim'i de deplasmanda 3-2'lik skorla deviren siyah-beyazlılar, Crystal Palace ile Tüpraş Stadı'nda 2-2 berabere kaldı. Kara Kartal, Avrupa'daki son sınavında Glasgow'da 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Celtic'e 3-2 mağlup olmuştu.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Hapoel Beer Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maça yönelik taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Dizinde ödem tespit edilen Agbadou antrenmana katılmadı.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlı takım, İsrail ekipleriyle 8'inci maçını oynayacak. İsrail temsilcileriyle Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 15 gol atarken buna karşılık kalesinde 9 gol gördü.

UÇAK BATUM'A İNEMEDİ TOPLANTI İPTAL

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, olumsuz hava şartları nedeniyle Gürcistan'ın Batum kentine iniş yapamadı. Uçağa yıldırım isabet ettiği iddia edildi. Rize'ye yönlendirilen ve buraya iniş yapan uçağın ardından kafile karayoluyla Batum'a geçti. Yaşanan rötar sebebiyle teknik direktör Vincenzo Italiano'nun maç öncesinde düzenleyeceği basın toplantısı da iptal edildi.

'KORKUTUCUYDU'

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, yaklaşık 8 saat süren zorlu deplasman yolculuğunda büyük bir tehlike atlattıklarını açıkladı. Pilotun son anda inişten vazgeçerek çok akıllıca bir karar verdiğini ve belirten Özen, "Uçaktan korkmu yorum diye zannediyordum ama ben de korkuyormuşum. Herkes korktu doğal olarak. Daha önce böylesini yaşamadım. Galiba benim gördüğüm en tehlikeli uçak yolculuğuydu" ifadesini kullandı.

ZEMİN ENDİŞESİ

Zeminin bozuk olmasından endişe ettiklerini söyleyen Özen, "Sahanın bozulmaması için Dinamo Tiflis'in antrenmanına izin vermemişler. Umarım çimlerin boyutu uygundur. Topla oynamaya çalışan takımlar için bu önemli. Yağış da var. Umarız iyi bir sahayla karşılaşırız" dedi.

AGBADOU&ÜMİT GÖTÜRÜLMEDİ

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva maçı kamp kadrosu belli oldu. Dizinde ödem tespit edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ve kırmızı kart cezalısı Ümit Akdağ kadroya alınmadı. Teknik direktör Vincenzo Italiano kafileye şu isimleri dahil etti: Nübel, Tuğra, Doğan, Ndidi, Salih, Kartal Kayra, Oh, Orkun, Ouattara, Olaitan, Poku, Cerny, Trossard, Miretti, Taylan, Vlahovic, İlhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Yasin, Murillo, Ahmet Sami, Semih Kılıçsoy.

İŞTE BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

Hapoel Beer Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Yehoshua, Amankwah, Ahmed, East, Malede, Zlatanovic.