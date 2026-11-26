Avrupa'nın bazı kulüplerinin yanı sıra özellikle Premier Lig temsilcisi Brighton'un yakın takibe aldığı Junior Olaitan ile ilgili Beşiktaş yönetiminin kararı netleşti. İngiliz ekibinin yoğun ilgisine rağmen siyah-beyazlı yönetim, Beninli yıldızın takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadroda mutlaka görmek istediği 24 yaşındaki orta sahanın da Beşiktaş'ta mutlu olduğu belirtildi. Olaitan, bu sezon çıktığı 21 maçta kaydettiği 3 gol ve yaptığı 7 asistle toplam 10 gole doğrudan katkı sağladı.