UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, lig aşamasının 5. hafta maçında Hapoel Be'er Şeva ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi konumunda olan siyah-beyazlı ekip, soykırımcı İsrail temsilcisi ile karşılaşacağı mücadeleyi güvenlik gerekçeleriyle Batumi Arena'da oynayacak. 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te başlayacak mücadele öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayarak tribünlerdeki yerlerini aldı.

Öte yandan Gürcistan polisinin siyah-beyazlı taraftarlara yapmış olduğu sert müdahaleler gündem oldu.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA DARP!

Tribünde Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcistan polisinin müdahale etmesiyle birlikte büyük bir arbede yaşandı. Taraftarlar, Gürcistan polisi tarafından darp edilirken o görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada tepkiler yükseldi.

Öte yandan A Spor'da aktarılan habere göre Beşiktaş taraftarına karşı Gürcistan polisinin sert müdahaleleri, stadyum dışında da sürdü. Gözaltına alınan taraftarların olduğu bildirilirken Beşiktaş yönetiminin durumu kontrol altına almaya ve olayları sonlandırmaya çalıştığı aktarıldı.

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