Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Gürcistan'ın Batum şehrinde Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi Vincenzo Italiano dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO'NUN SÖZLERİ:

Maalesef herkesin bildiği gibi zorlu bir yolculuk geçirdik, hepimiz korktuk. Şanslıyız, başımıza kötü bir şey gelmedi. 8 saat yolculuk kolay değil ama elimizde diri oyuncular var. İyi performans göstereceklerdir. İnancım tam, iyi bir maç çıkarmak istiyoruz.

Doğan'ın Beşiktaş formasıyla ilk maçı olacak. Kendisi çok profesyonel ve sonuna kadar mücadele eden birisi. Bugün ona şans etmek istedim çünkü hak ediyor. Taylan da az süre alan oyunculardan. Bugün ona süre vermek istiyorum. Orkun da aramıza döndü. Bugün puan ya da puanlar almayı hedefliyoruz. Çünkü hala kesinleşen bir şey yok.