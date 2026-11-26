Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelirken mücadele öncesinde dikkat çeken anlar yaşandı.
Siyah-beyazlı futbolcular, Filisti'nde yaşanan soykırıma anlamlı bir tepkide bulundu ve rakip takım oyuncuları ile tokalaşmadı.
İŞTE O ANLAR:
Temsilcimiz Beşiktaş rakiple tokalaşmadı. https://t.co/iNyzgraeWw— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, para atışı sonrası rakip takımın futbolcusuyla tokalaşmadı. https://t.co/i1EMjDTn40— TRT Spor (@trtspor) November 26, 2026