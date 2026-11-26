Şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ara transfer dönemi için defans hattına takviye çalışmalarını hızlandırdı. Savunmada yapılan basit hatalardan kalesinde çok gol gören siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Nottingham Forest forması giyen Ousmane Diomande'yi transfer listesine ekledi. Beşiktaş transfer komitesinin son maçlarda yedek kulübesine mahkûm olan 22 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için ocakta İngiliz ekibiyle temaslara başlamayı planladığı ileri sürüldü. Serdal Adalı yönetiminin kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Diomande'yi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine katmayı hedeflediği belirtildi.

SPORTING'DE PARLADI

Midtjylland altyapısında yetişen Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerindeki en büyük çıkışı Sporting Lizbon'da yaptı. Portekiz ekibi, 2023 kış döneminde Ousmane Diomande'yi 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sporting'deki başarılı performansıyla dikkat çeken genç stoper, geride bıraktığımız yaz döneminde 40 milyon euro karşılığında Nottingham Forest'in yolunu tuttu.

MODERN STOPER PROFİLİ

Diomande fiziksel gücü, sürati ve savunmadaki agresif oyunuyla öne çıkan modern bir stoper profili çiziyor. Yaklaşık 1.90 metrelik boyuyla hava toplarında etkili olan 22 yaşındaki savunmacı, ikili mücadelelerde rakiplerine geçit vermiyor. Hızlı olması sayesinde geniş alanları savunabilen Diomande, özellikle savunma arkasına atılan toplarda müdahale gücüyle dikkat çekiyor.