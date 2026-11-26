UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynayacağı karşılaşmaya saatler kala siyah-beyazlı taraftarlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 19:23
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak Beşiktaş'ı yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar, Gürcistan'a geçmek için Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'na geldi. Karşılaşmaya saatler kala sınır kapısında yoğunluk oluşturan siyah-beyazlı taraftarlar, gümrük işlemlerinin ardından Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan ve karşılaşmanın oynanacağı Batumi Arena'ya doğru hareket etti.