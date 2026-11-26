Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da yoluna devam etmek ve ilk 8 hedefini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, zorlu mücadelede galibiyet arayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadium'da oynanacak karşılaşma 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz takip edebilecek. Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde muhtemel 11'ler, eksik futbolcular, hakem bilgileri ve canlı yayın detayları fotomac.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva, 26 Kasım 2026 Perşembe günü karşılaşacak. Batumi Stadium'daki mücadele Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

Hapoel Beer Sheva: Marciano, Mizrahi, Vitor, Rotman, Amador, Yehoshua, Amankwah, Ahmed, East, Malede, Zlatanovic.

AVRUPA'DA 367 GOL KAYDETTİ

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki hücum performansı da dikkat çekiyor. Beşiktaş, oynadığı 268 karşılaşmada toplam 367 gol kaydetti. Kalesinde gördüğü gol sayısı ise 404 oldu.

Kulübün Avrupa tarihindeki en golcü ismi 14 golle Oktay Derelioğlu. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun 13'er golle onu takip ediyor. Ricardo Quaresma ve Bobo ise 12'şer golle öne çıkan diğer isimler arasında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla haftaya sekizinci sırada giren siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer-Sheva karşısında kazanarak ilk 8 içerisindeki yerini güçlendirmek istiyor.

İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ise dört maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bir puanla alt sıralarda bulunan konuk ekip, Batum deplasmanında sürpriz yapmayı hedefliyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA KARŞILAŞMASI NEDEN BATUM'DA?

İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşmanın yeri güvenlik gerekçeleriyle değiştirildi. UEFA'nın Türk makamlarından aldığı bilgilendirme sonrasında Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva mücadelesinin Gürcistan'da oynanmasına karar verildi.

BEŞİKTAŞ'TA AGBADOU VE ÜMİT AKDAĞ YOK

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde iki oyuncunun eksikliği bulunuyor. Kırmızı kart cezası devam eden Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva karşısında görev yapamayacak. Dizindeki ödem nedeniyle Emmanuel Agbadou da kamp kadrosuna alınmadı.

HAPOEL BEER-SHEVA'NIN AVRUPA PERFORMANSI

İsrail temsilcisi, Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk dört maçta bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bir puanla haftaya giren Hapoel Beer-Sheva, bu süreçte yalnızca bir gol atabildi ve kalesinde sekiz gol gördü.

Beşiktaş karşısında puan arayacak olan konuk ekip, kötü gidişatı sona erdirmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise taraftarının desteğiyle Avrupa'da yeni bir galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

HAPOEL BEER SHEVA İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile tarihinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İsrail takımıyla daha önce 2016-2017 sezonunda karşılaşan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibini deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 yendi.

İSRAİL TAKIMLARIYLA 25. MAÇ

Türk takımları, İsrail ekipleriyle 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 24 maçta Türk temsilcileri, 12 galibiyet elde etti. Takımlar arasındaki müsabakalarda 7 maç berabere biterken, İsrail ekipleri 5 kez sahadan galip ayrıldı. Türk takımlarının 42 golüne, rakipler 21 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA KAÇ GALİBİYET ALDI?

Siyah-beyazlılar, geride kalan 268 Avrupa kupası maçında 104 galibiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ GOL SAYISI KAÇ?

Beşiktaş, Avrupa kupalarında rakip fileleri 367 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

10 Aralık 2026 Saat: 23.00 B. Leverkusen-Beşiktaş

21 Ocak 2027 Saat: 20.45 Beşiktaş-Union SG

28 Ocak 2027 Saat: 23.00 Omonya-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI CANLI TAKİP ET (TIKLA-İZLE)

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 Hapoel Beer-Sheva ⏱️ 20.45 🏆 UEFA Avrupa Ligi #5 🏟 Batumi Stadium 📺 TRT 1 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/syKH8lBGWQ — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 26, 2026