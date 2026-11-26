Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında sahaya çıkacak siyah-beyazlılar, Gürcistan'da oynanacak mücadelede galibiyet arıyor. Futbolseverler, Beşiktaş maçını canlı izleme ekranını, karşılaşmanın başlama saatini ve yayın kanalını araştırmaya başladı. 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın muhtemel 11'i, maç kadrosu ve eksik futbolcuları da merak konusu oldu. Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki 269. sınavında sahaya hangi oyuncularla çıkacağı maç öncesindeki son değerlendirmelerin ardından netleşecek. Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçına dair bilgiler ve canlı yayın detayları fotomac.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta karşılaşması 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 367 GOL KAYDETTİ

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki hücum performansı da dikkat çekiyor. Beşiktaş, oynadığı 268 karşılaşmada toplam 367 gol kaydetti. Kalesinde gördüğü gol sayısı ise 404 oldu.

Kulübün Avrupa tarihindeki en golcü ismi 14 golle Oktay Derelioğlu. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun 13'er golle onu takip ediyor. Ricardo Quaresma ve Bobo ise 12'şer golle öne çıkan diğer isimler arasında bulunuyor.

EN FARKLI GALİBİYET B36 TORSHAVN KARŞISINDA

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında elde ettiği en farklı galibiyetlerden biri 2018-2019 sezonunda geldi. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda B36 Torshavn'ı konuk eden siyah-beyazlılar, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kartal, Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederken Maccabi Tel Aviv ve Lugano karşısında da 5-1'lik galibiyetler elde etti. galibiyetler elde etti.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA KARŞILAŞMASI NEDEN BATUM'DA?

İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşmanın yeri güvenlik gerekçeleriyle değiştirildi. UEFA'nın Türk makamlarından aldığı bilgilendirme sonrasında Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva mücadelesinin Gürcistan'da oynanmasına karar verildi.

BEŞİKTAŞ'TA AGBADOU VE ÜMİT AKDAĞ YOK

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde iki oyuncunun eksikliği bulunuyor. Kırmızı kart cezası devam eden Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva karşısında görev yapamayacak. Dizindeki ödem nedeniyle Emmanuel Agbadou da kamp kadrosuna alınmadı.

HAPOEL BEER-SHEVA'NIN AVRUPA PERFORMANSI

İsrail temsilcisi, Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk dört maçta bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bir puanla haftaya giren Hapoel Beer-Sheva, bu süreçte yalnızca bir gol atabildi ve kalesinde sekiz gol gördü.

Beşiktaş karşısında puan arayacak olan konuk ekip, kötü gidişatı sona erdirmek istiyor. Siyah-beyazlılar ise taraftarının desteğiyle Avrupa'da yeni bir galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

HAPOEL BEER SHEVA İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile tarihinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak. İsrail takımıyla daha önce 2016-2017 sezonunda karşılaşan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibini deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 yendi.

İSRAİL TAKIMLARIYLA 25. MAÇ

Türk takımları, İsrail ekipleriyle 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 24 maçta Türk temsilcileri, 12 galibiyet elde etti. Takımlar arasındaki müsabakalarda 7 maç berabere biterken, İsrail ekipleri 5 kez sahadan galip ayrıldı. Türk takımlarının 42 golüne, rakipler 21 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA KAÇ GALİBİYET ALDI?

Siyah-beyazlılar, geride kalan 268 Avrupa kupası maçında 104 galibiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ GOL SAYISI KAÇ?

Beşiktaş, Avrupa kupalarında rakip fileleri 367 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI CANLI TAKİP ET (TIKLA-İZLE)