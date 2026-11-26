Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı maçın neden Batum'da gerçekleştirileceği belli oldu. İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşma, güvenlik gerekçeleri nedeniyle Gürcistan'a alındı. UEFA, 30 Ekim'de yayımladığı resmi açıklamada Türkiye'deki yetkililerin karşılaşmanın İstanbul'da oynanamayacağını bildirdiğini duyurdu. İlgili taraflarla yapılan görüşmelerin ardından maçın Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadı'nda oynanmasına karar verildi. Böylece Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında ev sahibi olduğu mücadeleyi İstanbul dışında oynayacak. Karşılaşmanın taraftarlara açık yapılacağı da açıklandı.

UEFA BEŞİKTAŞ MAÇINI NEDEN BATUM'A ALDI?

Kararın arkasında güvenlik ve emniyet değerlendirmeleri bulunuyor. UEFA, Türkiye'deki yetkililerden gelen bilgilendirme doğrultusunda Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının İstanbul'da düzenlenemeyeceğini açıkladı. Yapılan görüşmelerin ardından Gürcistan'ın Batum kenti tercih edildi.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasına Batum'daki Batumi Stadı ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE HANGİ AVRUPA MAÇLARINI İSTANBUL DIŞINDA OYNADI?

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupaları tarihinde farklı nedenlerle bazı iç saha karşılaşmalarını İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı. 1986-1987 sezonunda Dinamo Kiev maçı hava şartları nedeniyle İzmir'e alındı. 2003-2004 sezonunda Chelsea karşılaşması Gelsenkirchen'de oynandı.

2024-2025 sezonunda Maccabi Tel Aviv ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı da güvenlik gerekçesiyle Macaristan'ın Debrecen kentinde gerçekleştirildi. Hapoel Beer-Sheva karşılaşması, bu örneklerin ardından Beşiktaş'ın Avrupa'daki yeni yurt dışı iç saha mücadelesi olacak.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta karşılaşması 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.