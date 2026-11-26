UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Turnuvada 5. hafta maçında Beşiktaş Gürcistan'ın Batum şehrinde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri kritik maçta hata yapmayarak sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER SHEVA MAÇININ İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Doğan, Taylan, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Ndidi, Orkun, Cerny, İlhan, Oh

Hapoel Beer-Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva, 26 Kasım 2026 Perşembe (Bugün) karşılaşıyor. Batumi Stadium'daki mücadele Türkiye saatiyle 20.45'te başladı.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

AVRUPA'DA 367 GOL KAYDETTİ

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki hücum performansı da dikkat çekiyor. Beşiktaş, oynadığı 268 karşılaşmada toplam 367 gol kaydetti. Kalesinde gördüğü gol sayısı ise 404 oldu.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla haftaya sekizinci sırada giren siyah-beyazlı ekip, Hapoel Beer-Sheva karşısında kazanarak ilk 8 içerisindeki yerini güçlendirmek istiyor.

İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ise dört maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bir puanla alt sıralarda bulunan konuk ekip, Batum deplasmanında sürpriz yapmayı hedefliyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetiyor. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstleniyor.

BEŞİKTAŞ-HAPOEL BEER-SHEVA KARŞILAŞMASI NEDEN BATUM'DA?

İstanbul'da oynanması planlanan karşılaşmanın yeri güvenlik gerekçeleriyle değiştirildi. UEFA'nın Türk makamlarından aldığı bilgilendirme sonrasında Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva mücadelesinin Gürcistan'da oynanmasına karar verildi.

HAPOEL BEER SHEVA İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile tarihinde üçüncü kez kozlarını paylaşıyor. İsrail takımıyla daha önce 2016-2017 sezonunda karşılaşan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibini deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 yendi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA KAÇ GALİBİYET ALDI?

Siyah-beyazlılar, bu maça kadar 268 Avrupa kupası maçında 104 galibiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ GOL SAYISI KAÇ?

Beşiktaş, Avrupa kupalarında rakip fileleri 367 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI