UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasında oynanan karşılaşmada tribün olayları yaşandı. Gürcü polisinin siyah-beyazlı taraftarlara müdahalesinin ardından mücadele 25. dakikada durduruldu.

Karşılaşma sırasında Gürcü polisinin Beşiktaş taraftarlarına müdahalede bulunması üzerine tribünlerde gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar da polis müdahalesine karşılık verirken hakem oyunu durdurdu.

Yaşanan olayların ardından Beşiktaşlı futbolcular tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar sırasında yaralanan bir taraftarın ambulansla götürüldüğü görüldü.

Karşılaşmanın hakemleri de yaşanan gelişmeler üzerine soyunma odasına gitti. Mücadelenin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.