UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Hapoel Beer-Sheva'yı Batum'da konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi. İdmanın koşuyla başladığı, 5'e 2 top kapmayla devam ettiği ve dar alanda çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Hapoel Beer-Sheva kulübü, Beşiktaşlı taraftarlarla ilgili dikkat çeken açıklama yaptı. Siyah-beyazlı futbolseverlerin Batum'daki karşılaşmaya yoğun bir ilgi gösterdiği belirtilirken, "Bize ulaşan bilgilere göre en az 15 bin Beşiktaş taraftarının Batum'a gelmesi bekleniyor. Tribünlerde inanılmaz bir atmosfer olacak. Maç İstanbul'da oynanmasa da Türkiye'de karşılaşsaydık bizi nasıl bir atmosferin bekleyeceğini hissedeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

KROGH YÖNETECEK

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edeceği maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre; yarın TSİ 20.45'te Batumi Dinamo Stadı'nda oynanacak müsabakada Krogh'un yardımcılıklarını Danimarkalı Victor Skytte ile Steffen Bramsen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Jacob Karlsen.