Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun dokunuşuyla geçen sezona oranla performansını önemli ölçüde artıran Junior Olaitan, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Ferdi Kadıoğlu'nun da formasını giydiği Brighton & Hove Albion'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer gündemine aldığı öne sürüldü. İngiliz temsilcisinin, başarılı futbolcunun performansını bir süredir takip ettiği ve Junior Olaitan'ı transfer listesinde üst sıralara taşıdığı belirtildi.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Brighton'ın, Junior Olaitan'ı kadrosuna katmak için gelecek yaz resmi girişimde bulunmayı planladığı iddia edildi. Beninli futbolcunun Avrupa'nın başka kulüplerinin de radarında olduğu öne sürülürken, Beşiktaş yönetiminin oyuncuyu bırakmak için yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği kaydedildi. Transfer sürecinde siyah-beyazlı yönetimin vereceği karar belirleyici olacak. Junior Olaitan'ın Beşiktaş ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

10 GOLDE PAY SAHİBİ

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon attığı birbirinden güzel goller ve hücum hattına katkısıyla siyah-beyazlı taraftarların beğenisini kazandı. 11'i Trendyol Süper Lig, 10'u da Avrupa kulvarı olmak üzere toplam 21 resmi maçta boy gösteren Junior Olaitan, 3 gol, 7 asistlik performansıyla siyah-beyazlıların 10 golünde pay sahibi oldu.

Beninli yıldızın Palace maçında ceza sahası dışından attığı jeneriklik gol, Avrupa'da çok konuşulmuştu.

5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Beşiktaş, piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Junior Olaitan'ı Şubat 2026'da 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre; Göztepe, Beninli futbolcunun bir son raki satışından yüzde 20 pay alacak. Kontratta ayrıca taraflar için 1'er yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.