Son dönemde savunmada yapılan basit hatalardan başı ağrıyan Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talimatı doğrultusunda bu bölgeye mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Stoper arayışlarında dümenini Fransa'ya kıran siyah-beyazlı kurmayların transfer listesine Strasbourg'da kariyerini sürdüren İsmael Doukoure'yi de eklediği ileri sürüldü. 23 yaşındaki Fransız savunmacının Beşiktaş'ın gündemindeki alternatifler arasında yer aldığı belirtildi.

20 MİLYON EURO TALEBİ

Beşiktaş'ın, Doukoure'yi yakından takip etmek amacıyla scout ekibini görevlendirdiği aktarıldı. Teknik heyet ve transfer komitesinin yapacağı değerlendirmelerin ardından olumlu rapor çıkması halinde Strasbourg ile resmi temasların başlaması bekleniyor. Fransız kulübünün genç savunmacı için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin ise bu rakamı aşağı çekmek amacıyla pazarlık masasına oturmayı planladığı belirtildi.

ATLETİK VE ÇOK YÖNLÜ

Doukoure fiziksel kapasitesi ve atletik özellikleriyle dikkat çekiyor. Savunmadan topla çıkma becerisi, isabetli pasları ve topu ileri taşıma özelliği Fransız futbolcunun öne çıkan artıları arasında yer alıyor. İkili mücadelelerdeki etkinliğiyle de dikkat çeken 23 yaşındaki savunmacı, rakiplerine karşı fiziksel üstünlük kurabiliyor. Gerektiğinde ön libero ve sağ bek pozisyonlarında da görev yapabilen Doukoure, çok yönlülüğü sayesinde teknik heyete farklı alternatifler sunuyor.

SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Strasbourg ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Doukoure'nin kontratında herhangi bir serbest kalma maddesi yer almıyor. Piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösterilen Fildişi Sahili kökenli Fransız stoper, bu sezon Ligue 1'de 6 karşılaşmada toplam 496 dakika görev yaptı. Henüz gol veya asist katkısı sağlayamayan 23 yaşındaki savunmacı, Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.

GERÇEK BİR LİDER

Strasbourg'un geçen hafta görevine son verdiği teknik direktör Hugo Oliveira, Fransız savunmacı hakkında L'Equipe'e dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Doukoure'nin hem saha içindeki hem de soyunma odasındaki önemine vurgu yapan 47 yaşındaki teknik adam, 23 yaşındaki oyuncuyu "Gerçek bir lider" olarak nitelendirmişti.