Beşiktaş'ta bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano'nun şans vermediği isimlerden biri olan Mustafa Hekimoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre; Gençlerbirliği ve Gaziantep FK'nın genç forvetin durumunu yakından takip ettiği ve devre arasında Beşiktaş'a kiralama teklifi yapacakları öğrenildi. Vincenzo Italiano'nun da oyuncunun ayrılığına onay verdiği belirtiliyor.

Mustafa Hekimoğlu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 2 maçta 7 dakika süre aldı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.