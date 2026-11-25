UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman topla ısınma çalışmalarıyla başladı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenmana siyah-beyazlı futbolcular, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Hapoel Beer Sheva mücadelesinin taktik çalışması üzerinde durulduğu öğrenildi.

Öte yandan dizinde ödem tespit edilen Emmanuel Agbadou antrenmanda yer almadı.