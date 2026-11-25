Kaptan Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımda uzun yıllar kalmak istediğini ifade eden 25 yaşındaki yıldız, "Ayrılmak gibi bir hedefim yok. Tek hedefim burada başarılı olmak ve çok kupa kazanmak çünkü bu kulüp de taraftar da bunu hak ediyor. Hedefim, kulüpte öyle bir yere gelmek ki 20-30 yıl sonra kimse beni unutmasın. Beni hep olumlu şekilde hatırlasınlar. Taraftarlarımız da biliyor, Beşiktaş için her şeyimi vereceğim. Çünkü Beşiktaş benim için sadece bir kulüp değil, benim hayatım" şeklinde konuştu.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Takım olarak hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu ifade eden Orkun şöyle konuştu: "Beşiktaş'ta oynuyorsan, her zaman şampiyonluk için oynarsın. Yani, 'Tamam, bu sene biraz daha az iddialıyız' diyemezsin. Hedef her zaman ligde şampiyon olmak, kupayı kazanmak ve Avrupa'da iyi oynamak. Bence bu takım kupa kazanabilir, Avrupa'da da iyi işler çıkarabilir."

SON 6 AY HARİKAYDI

Performansı ile ilgili de konuşan milli oyuncu, "Geçen sezon bireysel olarak iyi bir performans sergiledim. Özellikle son 6 ay benim için harikaydı. Ancak ligi istediğimiz yerde bitiremedik, kupa kazanamadık ve Avrupa'da da yer alamadık. Bu yüzden harika bir sezon olduğunu söyleyemem. Çünkü ben de bu takımın bir parçasıyım ve çocukluğumdan beri Beşiktaş taraftarıyım" ifadelerini kullandı.