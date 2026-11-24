Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hapoel ve G.Saray derbisi hakkında konuştu. Adalı, "Avrupa'da kazanıp yerimizi garantiye almak istiyoruz. Orada da iddialıyız. Derbiyi söylememe gerek yok. Centilmence bir maç olur, hak eden kazanır" dedi.

"ÇOK AYIP OLUR"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisinde yabancı hakem taleplerinin olmadığını belirtti. Adalı, "Hayır yok, daha önce de söyledim. Hakemlerimize güveniyorum. Çok ayıp olur 85 milyonluk Türkiye'de. Genç hakemlerle bir şeyleri düzeltip ligi düzeltmezsek ülke olarak bize ayıp olur. VAR'da yabancı vardı, tartışacak olsak onu da tartışırız. Niyetler iyi olsun, gerisi hallolur" ifadelerini kullandı.