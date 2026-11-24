Konya'nın beraberlik golünde hatası nedeniyle eleştirilen Agbadou, sosyal medyadan yanıt verdi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
Konya'nın beraberlik golünde hatası nedeniyle eleştirilen Agbadou, sosyal medyadan yanıt verdi. Agbadou, "Sporcularda gördüğümüz ve gerçekten arzulanan bir şeyler bırakan bazı yorumlar var, şahsen utanıyorum çünkü ebeveynlerimiz dışarıda bizden daha fazla onur hak ediyor, ancak bazılarınız ağlarda yayınladığı kötü eğitimleriyle ebeveyninizi onursuz bırakıyor. Ağlara aptalca bir şey yazmadan önce iki kez düşünün. Çocuklarınız veya aileniz size bakıyor. Onları sen incittin biz değil" ifadelerine yer verdi.