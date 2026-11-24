Bilecik'in Osmaneli ilçesini temsil eden Lefke Birlik Spor U11 ve U12 takımları, Beşiktaş'ın konuğu olarak İstanbul'da dostluk maçlarına çıktı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
Bilecik'in Osmaneli ilçesini temsil eden Lefke Birlik Spor U11 ve U12 takımları, Beşiktaş'ın konuğu olarak İstanbul'da dostluk maçlarına çıktı. Maçlar öncesinde Tüpraş Stadı'nı ziyaret eden minik futbolcular, müze turuna katılarak kulübün tarihini yakından tanıma fırsatı buldu. Lefke Birlik SK Başkanı Tarıkcan Turgut, Beşiktaş'a misafirperverlikleri için teşekkür etti. M