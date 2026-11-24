Beşiktaş'ın Konyaspor'u deplasmanda 4-2 yendiği maçta Dusan Vlahovic, attığı iki golle kulüp tarihine geçti. İtalyan basını, sezon başında Juventus'tan Beşiktaş'a gelen Sırp yıldızın performansına övgü yağdırdı. 11 golle, gol krallığı yarışında zirveye çıkan 26 yaşındaki tecrübeli santrfor için İtalyan basınında öne çıkan manşetler şöyle:

TUTTOMERCATOWEB: Juventus, Vlahovic'i gördün mü? Beşiktaş'ta üst üste 2. kez duble yaptı, gol sayısını 11'e çıkardı.

TUTTOSPORT: Vlahovic dubleyle yıldızlaştı.

FIORENTINA NEWS: Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş yükselişini sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, taraftarların sevgisini kazanmaya devam ediyor.

GOAL: Vlahovic'in altın kasım ayı: 3 maçta 5 gol ve Konyaspor'a karşı duble! Türkiye'de gol krallığına yükseldi.

CALCIOMERCATO: Vlahovic durdurulamıyor: Konyaspor'a karşı duble yaptı, 3 maçta 5 gole ulaştı ve gol krallığına yükseldi.

Dusan Vlahovic, 2000- 01 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ligde 10 gole en az maçta ulaşan futbolcu olmayı başardı.