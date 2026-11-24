Şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, ara transferde savunma hattını güçlendirmek amacıyla düğmeye bastı. Agbadou ve Djalo'nun performansından memnun olmayan Kara Kartal'ın, Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun raporu doğrultusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta oynayan Ousmane Diomande'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü. Savunmanın merkezine genç ve güçlü bir oyuncu takviyesi yapmayı hedefleyen siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki Diomande'nin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

6 MAÇTA OYNADI

Nottingham Forest, sezon başında Fildişi Sahilli savunmacıyı 40 milyon euro'ya Portekiz devi Sporting Lizbon'dan aldı. Diomande, ilk haftalarda düzenli olarak ilk 11'de oynasa da ardından yedeğe düştü ve son 4 lig maçında yedek kulübesinden çıkamadı. Genç stoperin Ada'da mutsuz olduğu ve daha fazla süre bulabileceği bir takıma transfer olmayı değerlendirdiği belirtildi. Beşiktaş'ın bu fırsatı değerlendirerek, 2030'a kadar kontratı bulunan Fildişili oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği bildirildi.

AGBADOU'YLA TANDEM

Ousmane Diomande, aynı zamanda Fildişi Sahili Milli Takımı'nda Beşiktaşlı Emmanuel Agbadou'yla takım arkadaşı. İkili, Fildişi'nde birçok maçta savunma tandemini oluşturdu.

19

Ousmane Diomande, 19 kez Fildişi Sahili Milli Takımı'nda boy gösterdi.

SPORTING'DE ÜÇ KUPA KAZANDI

1.90 boyundaki Ousmane Diomande, Portekiz'de Sporting Lizbon formasıyla başarılı bir dönem geçirdi. Sporting'de toplam 132 maça çıkan Fildişi Sahilli stoper, 7 gol kaydetti. Sporting ile iki lig şampiyonluğu ve bir Portekiz Kupası kazanma başarısı gösterdi.