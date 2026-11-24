Beşiktaş'ta adının gönderilecekler arasında olduğu belirtilen ve son dönemde performansında ciddi düşüş yaşayan Vaclav Cerny, Konyaspor maçında skoru belirleyen golü attı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ta adının gönderilecekler arasında olduğu belirtilen ve son dönemde performansında ciddi düşüş yaşayan Vaclav Cerny, Konyaspor maçında skoru belirleyen golü attı. Çekyalı kanat, son golünü 17 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya kaydetmişti. Uzun bir aranın ardından gol sevinci yaşayan 29 yaşındaki hücumcu, moral buldu.