Beşiktaş'ta Belçikalı Leandro Trossard, takımın jokeri olma yolunda hızla ilerliyor. 3-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinde asistleriyle damga vuran Trossard, alışık olmadığı sağ kanatta oynadı ve sık sık merkeze yaklaşarak maestro rolüyle şov yaptı. Vincenzo Italiano, Orkun Kökçü'nün yokluğunda 31 yaşındaki Belçikalı sol açığı Konya'da merkeze çekti. Yıldız hücumcu da skor 2-2'yken 79'da sol ayağıyla attığı şık golle galibiyet ateşini yaktı.

ÖZ GÜVENİM VAR

Trossard da farklı bir mevkide oynamasını yadırgamadı ve profesyonellik örneği sergileyerek bunu şu sözlerle yanıtladı: "Serbestlik anlamında bağlayamam bunu. Futbolcu karakteri olarak kendimi her mevkiye adapte edebiliyorum. Merkezde, sağda, solda oynayabiliyorum. Önemli olan takımı hücuma kaldırmak, önemli olan gol atmak, takıma gol attırmak. Benim özgüvenim var, takıma yardım etmek istiyorum." Teknik direktör Italiano da Trossard'ın performansından çok memnun olduğunu vurgulayıp, "Bence Trossard merkezde olduğunda daha enerjik" dedi.

Leandro Trossard, bu sezon Süper Lig'de 7. gol katkısını yaptı. Belçikalı yıldız, 3 gol, 4 asist üretti.