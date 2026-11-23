Son dönemde performansındaki düşüş dikkat çeken Vaclav Cerny, Konyaspor sınavında suskunluğunu bozdu. 80'inci dakikada Wilfried Ndidi'nin yerine oyuna dahil olan Çekyalı sağ kanat, 90+3'te fileleri havalandırarak galibiyeti perçinledi. Süper Lig'de 4 maç aradan sonra skora katkı yapan Cerny, süre aldığı 20 resmi karşılaşmada 5 gol, 2 asistle oynadı.