Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den renklerine dahil ettiği Leandro Trossard, Konyaspor maçına mührünü vurdu. Ev sahibi ekip 2-0 yenilgiden skoru 2-2'ye getirirken, zor zamanda Belçikalı maestro sahneye çıktı. 79'uncu dakikada rakibini ekarte eden 31 yaşındaki yıldız, ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye adeta füze gönderdi, günün başarılı ismi kaleci Bahadır'ı çaresiz bıraktı. Vlahovic ile birlikte siyah-beyazlı takımın galibiyetinde başrolü oynayan Leandro Trossard, Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükseltti. 4 de gol pası veren yıldız oyuncu ligdeki 7'nci gol katkısını yaptı. Öte yandan ceza sınırında olan Belçikalı oyuncunun Galatasaray derbisi öncesi sarı kart görmemesi, camiayı sevindirdi.

ÖVGÜYÜ HAK EDiYORUZ

Leandro Trossard Konyaspor galibiyetini değerlendirdi. Belçikalı yıldız, "Aslında bugün çok iyi oynadık. Ama yine aynı hikayeyi yaşadık. 2-0 öne geçtikten sonra takım olarak çok daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. 2-0'ı bulmuşken dönüşlere fırsat vermemeliyiz. Takım olarak övgüyü hak ediyoruz. 4-2 galip geldik. Skordan dolayı mutluyuz" diye konuştu.