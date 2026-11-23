İki takım taraftarları da Konya'daki mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Siyahbeyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, Konyasporlu futbolseverlerde stadı tamamen doldurdu. İki takım tarafları da karşılaşma boyunca büyük bir coşku ve tezahüratlarla stadı adeta inletti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50
İki takım taraftarları da Konya'daki mücadeleye büyük ilgi gösterdi. Siyahbeyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, Konyasporlu futbolseverlerde stadı tamamen doldurdu. İki takım tarafları da karşılaşma boyunca büyük bir coşku ve tezahüratlarla stadı adeta inletti.