Beşiktaş'ın yaz döneminde Juventus'tan kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, Trendyol Süper Lig'de klasını göstermeye devam ediyor. 26 yaşındaki forvet, milli aradan dönüşte Konyaspor deplasmanında adeta resital sundu. 10'uncu dakikada sağ ayağıyla şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturan ve Kartal'ı öne geçiren Sırp golcü, 34'te bir kez daha sahne aldı. Ndidi'nin asistinde topu önüne alan Dusan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla kucaklaştırdı.

LİGDE 12 GOLE KATKI

İki jeneriklik gole imzasını koyan siyah-beyazlı oyuncu, kulüp tarihine adını yazdırdı. Dusan Vlahovic, Süper Lig'de en hızlı 11 gole ulaşarak yeni rekorun sahibi oldu. Bu alanda daha önceki rekor, 12 karşılaşmada 10 kez ağları havalandıran İlhan Mansız'ın elindeydi. 50'nci dakikada bir golü de ofsayt nedeniyle iptal edilen 26 yaşındaki forvet, Süper Lig'de forma şansı bulduğu 10 haftada 11 gol, 1 asistlik performansıyla 12 gole katkıda bulunmayı başardı.

KRALLIKTA ZİRVEDE

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'a attığı 2 golle toplam sayısını 11'e çıkararak gol krallığı yarışında liderliğe yerleşti. Vlahovic'i, 10 gollü Amedsporlu Gift Orban takip ediyor. Galatasaraylı Victor Osimhen, Trabzonsporlu Muhammed Salah ve Kasımpaşalı Adrian Benedyczak ise 9'ar golle zirve takibini sürdürüyor.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Maçın kahramanı Vlahovic maç sonrası şöyle konuştu: "Goller ve rekorlar güzel. Ancak Beşiktaş olmasa, hocam olmasa, Beşiktaş taraftarı beni sevmese ben bunları yapamazdım. Takım iyi olduğu için ben golleri atıyorum. Önümüzde uzun bir yol var. Beşiktaş için elimden gelen her şeyi yapacağım."