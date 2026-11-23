Vincenzo İtaliano'nun planları arasında yer almayan Milot Rashica ile Kartal Kayra Yılmaz'a Eyüpspor talip oldu. Trendyol Süper Lig'de son sırada yer alan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig temsilcisinin, ocak ayında iki oyuncunun transferi için Beşiktaş yönetimiyle temas kurması bekleniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50
Vincenzo İtaliano'nun planları arasında yer almayan Milot Rashica ile Kartal Kayra Yılmaz'a Eyüpspor talip oldu. Trendyol Süper Lig'de son sırada yer alan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig temsilcisinin, ocak ayında iki oyuncunun transferi için Beşiktaş yönetimiyle temas kurması bekleniyor.