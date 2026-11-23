Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Ndidi, Konya deplasmanında harika bir performansa imzasını attı. 34'te Vlahovic'in attığı golde asisti yapan isim olan tecrübeli orta saha oyuncusu, 66'da ise kafa vuruşunda üst direği geçemedi. Ndidi hem hücumda hem de savunmada oldukça başarılı bir geceyi geride bıraktı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50
Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Ndidi, Konya deplasmanında harika bir performansa imzasını attı. 34'te Vlahovic'in attığı golde asisti yapan isim olan tecrübeli orta saha oyuncusu, 66'da ise kafa vuruşunda üst direği geçemedi. Ndidi hem hücumda hem de savunmada oldukça başarılı bir geceyi geride bıraktı.