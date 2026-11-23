Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano son oynanan Gençlerbirliği mücadelesine göre dünkü Konyaspor karşılaşmasında kadroda 3 değişikliğe gitti. Cezalı Orkun Kökçü'nün yanı sıra İlhan Fakılı ve kart sınırındaki Emirhan forma giymedi. Bu isimler yerine sahaya Poku, Olaitan ve Djalo ilk 11'de görev yaptı.

MIRETTİ'NİN MUTLULUĞU

Sağ omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Miretti, Konyaspor deplasmanında sahalara dönüş yaptı. Sakatlığından tamamen kurtulan 23 yaşındaki İtalyan futbolcu, 66. dakikada oyuna dahil oldu. Olaitan'ın yerine oyuna dahil olan Miretti, sahada elinden geleni yaptı.

ORKUN'UN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, sarı kart cezasını Konyaspor mücadelesiyle birlikte tamamladı. Konya'da takım arkadaşlarını yalnız bırakan Orkun, Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan G.Saray derbisinde sahadaki yerini alabilecek. İtaliano'nun şans vermesi durumunda Sheva maçında da forma giyebilir.