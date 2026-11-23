Konyaspor karşısında 4 gollü bir galibiyet elde eden Beşiktaş'ta ofsayt nedeniyle verilmeyen gol gündemdeydi. Mücadele bitiminde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, MHK'ye bu sözlerle yüklendi: "Hakemlerle ilgili şikayetim yok. MHK'deki iki arkadaşa seslenmek istiyorum; bu çocukları rahat bıraksınlar. Bu çocuklar hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler.

BULANDIRMASINLAR

Anthony Taylor'a da bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor. Bulandırıp bozmasınlar. Türkiye'yi ilgilendiren bir konu bu, sadece Beşiktaş'ı değil. Pozisyonu çıplak gözle kim seyrederse seyretsin ofsayt değil diyor, teknoloji ofsayt diyor. MHK ile ilgili söylediğim sözler de gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim. Maalesef MHK'deki iki arkadaşın eskiye benzer şekilde bulandırmaya çalıştığı yönünde. Bunları yapmasınlar."