Hafif kas ağrısı bulunan Emirhan Topçu Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano milli savunmacının durumu hakkında yaptığı açıklamada "Emirhan'ın hafif kas ağrısı var. O yüzden riske etmedik. Perşembe günü Avrupa Ligi maçına hazır olmasını istedik" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50
Hafif kas ağrısı bulunan Emirhan TopçuKonyaspor maçı kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano milli savunmacının durumu hakkında yaptığı açıklamada "Emirhan'ın hafif kas ağrısı var. O yüzden riske etmedik. Perşembe günü Avrupa Ligi maçına hazır olmasını istedik" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu.