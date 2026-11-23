Konyaspor karşılaşmanın son bölümüne kadar oyuna tutunmaya çalıştı. Bundaki en önemli etkenlerden birisi de Deniz Türüç'ün başarılı performansı oldu. Deniz, hem 42'de Dompe'nin attığı golde hem de 63'te Enis'in kafayla filelere bıraktığı topta asisti yapan isim oldu. Ancak çabayı mağlubiyetin önüne geçemedi.

DOMPE'DEN MÜTHİŞ GOL

Ev sahibi ekibte Dompe, Süper Lig'de uzun süre unutulmayacak bir gole imzasını attı. Mücadelenin 42. dakikasında Deniz Türüç'ün pasıyla hareketlenen Dompe, sol çaprazdan ceza alanına girerken uzak köşeye muhteşem bir füze gönderdi. Kaleci Nübel uzak direğe giden topa hamle bile yapamadı.